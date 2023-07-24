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НовостиПроисшествия24 июля 2023 14:18

В Воронежской области полицейские при помощи выстрелов остановили пьяного водителя на «Фольксвагене»

Теперь нарушителю помимо двух штрафов может грозить уголовная ответственность
Алексей СЕРГУНИН
Водителю не только грозят два штрафа, но и возможная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Водителю не только грозят два штрафа, но и возможная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 23 июля, примерно в 12:00 на 5 километре автодороги «Репьевка – Россошь – Одинцовка» Репьевского района водитель «Фольксвагена» проигнорировал требование автоинспекторов об остановке. Более того, он, наоборот, увеличил скорость. Об этом информирует телеграм-канал Госавтоинспекции Воронежской области.

В ответ, в соответствии с законом «О полиции» один из стражей порядка сначала сделал предупредительный выстрел, а затем произвел несколько выстрелов по колесам машины из табельного оружия. Иномарка остановилась и нарушителя задержали. Позже выяснилось, что он был нетрезв. Автомобиль перевезли на спецстоянку, а водителю не только грозят два штрафа, но и возможная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Максимально возможное наказание – до двух лет лишения свободы.