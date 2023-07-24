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НовостиОбщество24 июля 2023 13:38

На ремонт дорог в Воронежской области выделят еще до 611,3 миллиона рублей

Речь идет об участках в пяти муниципалитетах
Алексей СЕРГУНИН
Сдать объекты нужно до 1 октября 2024 года.

Сдать объекты нужно до 1 октября 2024 года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Власти Воронежской области начали поиск подрядчика для ремонта дорог в пяти районах в рамках восьмой очереди. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо отремонтировать дороги в Новохоперском (участок протяженностью шесть километров), Калачеевском (три участка общей протяженностью 9,3 км), Воробьевском (11 км), Бутурлиновском (четыре – 17,9 км) и Бобровском районах (девять).

Работы пройдут в несколько этапов. Сдать объекты нужно до 1 октября 2024 года. Технологический перерыв намечен с 1 декабря 2023-го до 31 марта 2024-го года. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 августа. А 10 августа подведут их итоги.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на ремонт дорог в двух районах Воронежской области потратят почти четверть миллиарда рублей.