В Воронежской области синоптики обещают жару до +37 градусов

Позагорать от души можно будет только до 27 июля. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Воронежские синоптики пообещали необычайную для нынешнего лета жару. Днем 27 июля местами по Воронежской области они ожидают до +37 градусов. Однако нас ждут всего двое жарких суток – кроме 27-го, еще и 26 июля. А уже 28 июля столбик термометра в Воронеже упадет ниже +30, при этом в выходные пойдут дожди, и температура может еще больше снизиться.

- К нам ненадолго пришел антициклон. Но скоро, уже к выходным, его сменит новый циклон, и опять с запада, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – К счастью, крайние проявления погоды, такие как очень сильные дожди, недавно пролившиеся в Москве и на юге нашей страны, пока нас минуют. Антициклоны и циклоны пока меняют друг друга при в целом прохладной для лета погоде. Да и дожди нас сильно не заливают.

Что касается ближайших суток, то во вторник, 25 июля, по Воронежской области на небо, в целом ясном, будут иногда набегать тучи, обойдется без существенных осадков. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью прогнозируют +12…+17, днем +25…+30. В Воронеже температура будет немного другой. Ночью обещают +15…+17, днем +27…+29.

В среду, 26 июля, в районах снова будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Ночью +15…+20, днем +28…+33. В Воронеже будет похожая погода. Ночью прогнозируют +18…+20, днем +29…+31.

В четверг, 27 июля, в Воронежской области небо будет то ясным, то с тучами, дождей не обещают. Ветер южный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Ночью +16…+21, днем +28…+33, местами сильная жара +35…+37. В Воронеже будет чуть прохладнее. Ночью +19…+21, днем +31…+33.

В пятницу, 28 июля, прогноз пока есть только по Воронежу. Ночью при переменной облачности и юго-восточном ветре обещают +20 градусов. Днем пойдет небольшой дождь. Вернется южный ветер, столбик термометра поднимется до +27.