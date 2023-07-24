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НовостиОбщество24 июля 2023 13:24

100 лет исполнилось жительнице Воронежа Марии Дерюгиной

42 из них она проработала в медицинской сфере
Алексей СЕРГУНИН
Мария Дерюгина. Фото из телеграм-канала управления ЗАГС региона.

Мария Дерюгина. Фото из телеграм-канала управления ЗАГС региона.

Вековой юбилей отметила жительница Советского района Мария Дерюгина. Об этом сообщает телеграм-канал управления ЗАГС региона. Мария Петровна родилась в Бобровском районе. После окончания школы медицинских сестер работала акушеркой. Суммарно в сфере здравоохранения трудилась 42 года.

Мария Петровна получила поздравительное письмо президента РФ Владимира Путина. Начальник отдела ЗАГС вручила имениннице подарки и цветы от имени губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежский ветеран отметил 107-летие.