100 лет исполнилось жительнице Воронежа Марии Дерюгиной

Мария Дерюгина. Фото из телеграм-канала управления ЗАГС региона.

Вековой юбилей отметила жительница Советского района Мария Дерюгина. Об этом сообщает телеграм-канал управления ЗАГС региона. Мария Петровна родилась в Бобровском районе. После окончания школы медицинских сестер работала акушеркой. Суммарно в сфере здравоохранения трудилась 42 года.

Мария Петровна получила поздравительное письмо президента РФ Владимира Путина. Начальник отдела ЗАГС вручила имениннице подарки и цветы от имени губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежский ветеран отметил 107-летие.