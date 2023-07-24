Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 12:41

В Воронеже на пересечении улиц Володарского и Кости Стрелюка изменится организация дорожного движения

Произойдет это с 25 июля
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала Госавтоинспекции региона.

Фото из телеграм-канала Госавтоинспекции региона.

В Воронеже изменится организация дорожного движения на пересечении улиц Володарского и Кости Стрелюка. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции региона. Речь о приоритете в движении транспортных средств.

Если сейчас главной является улица Кости Стрелюка, а улица Володарского - второстепенной, то с завтрашнего дня, 25 июля, произойдет рокировка. Улица Володарского станет главной, на ней установят дорожный знак 2.1 «Главная дорога», а улица Кости Стрелюка получит статус второстепенной. Выезд с нее будет обозначен знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено».