Воронежцы завоевали три золота на первенстве России по спортивному ориентированию

Воронежские спортсмены в Чите шесть раз поднимались на пьедестал. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В Чите завершилось первенство России по спортивному ориентированию. В турнире участвовали почти 400 атлетов в нескольких возрастных группах – от 14 до 23 лет. Воронежскую область на нем представили шесть спортсменов. Они завоевали шесть медалей.

21 июля определились чемпионы в дисциплине «кросс-выбор». Два из них воронежских: Мария Кустова - среди девушек до 19 лет и Владислав Тимонин - среди юношей до 17 лет.

22 июля разыгрывали медали в «кросс-эстафете». По итогам соревнований серебро среди девушек до 19 лет завоевали Юлия Иванова и Мария Кустова, бронзу среди юношей до 17 лет - Максим Малыгин и Владислав Тимонин.

Третий день принес воронежцам медали в дисциплине кросс-лонг, общий старт. Тимонин – завоевал золото, а Кустова - серебро в своих возрастных группах.