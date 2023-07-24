63 новых рабочих места появятся в Верхнехавском районе Воронежской области

Аркадий Фосман (слева).Фото из телеграм-канала Александра Гусева.

Сегодня, 24 июля, председатель совета директоров ГК «Благо» Аркадий Фосман рассказал о планах по строительству элеватора в Верхнехавском районе. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Стоимость проекта составит свыше 2,2 миллиардов рублей, а на новом предприятии смогут трудиться 63 человека. Если в 2024 году в региональный бюджет от реализации проекта поступит более 50 миллионов в качестве налогов, то до 2035 года бюджеты всех уровней пополнятся на 600,5 миллиона.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области построят селекционно-семеноводческий центр на 100 рабочих мест.