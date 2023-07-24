Второй кандидат подал документы на участие в выборах губернатора Воронежской области

В числе жаждущих возглавить Воронежскую область пополнение. Вслед за действующим губернатором важный шаг для участия в предстоящих выборах сделал представитель КПРФ Андрей Рогатнев. Главный коммунист региона подал в избирательную комиссию необходимый пакет документов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, выборы губернатора Воронежской области пройдут в единый день голосований 10 сентября. Отдать свой голос можно будет лично на избирательных участках или в режиме онлайн. Кстати, дистанционный формат в нашем регионе будет применяться впервые.