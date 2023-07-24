В Воронеже за 40 миллионов рублей продают подвал на Пушкинской

В Воронеже продают подвальное помещение по улице Пушкинской, 2. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений. Общая площадь объекта стоимостью почти 40 миллионов рублей составляет около 193 квадратных метров. Получается, что цена за квадратный метр составляет около 207 тысяч рублей. Самое главное, что помещение сухое, а высота потолков составляет 2,5 метра. Продавцом является сама ТЦ «Галерея Чижова».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже за 40 миллионов рублей продают чешский ресторан «Вышеград».