Тяжелоатлет из Воронежской области победил на всероссийском турнире

Станислав Мигеркин (слева) увез из Москвы золотую медаль. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Калачеевский тяжелоатлет Станислав Мигеркин победил на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Он проходил на арене московского стадиона «Салют Гераклион».

- Станислав Мигеркин выступал в весовой категории до 81 килограмма. В рывке ему покорился вес в 131 кг, а в толчке – 157 кг. Таким образом, в сумме он набрал 288 кг, - сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Дмитрий Соболев в своем телеграм-канале.

Еще один спортсмен из Калачеевского района Дмитрий Новохатский занял седьмое место в весовой категории до 89 кг. В рывке он поднял 112 кг, в толчке - 127 кг (в сумме 239 кг).