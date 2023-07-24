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НовостиСпорт24 июля 2023 11:15

Тяжелоатлет из Воронежской области победил на всероссийском турнире

По сумме двух попыток Станислав Мигеркин набрал 288 килограммов
Юрий КОЗЛОВ
Станислав Мигеркин (слева) увез из Москвы золотую медаль.

Станислав Мигеркин (слева) увез из Москвы золотую медаль.

Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Калачеевский тяжелоатлет Станислав Мигеркин победил на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Он проходил на арене московского стадиона «Салют Гераклион».

- Станислав Мигеркин выступал в весовой категории до 81 килограмма. В рывке ему покорился вес в 131 кг, а в толчке – 157 кг. Таким образом, в сумме он набрал 288 кг, - сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Дмитрий Соболев в своем телеграм-канале.

Еще один спортсмен из Калачеевского района Дмитрий Новохатский занял седьмое место в весовой категории до 89 кг. В рывке он поднял 112 кг, в толчке - 127 кг (в сумме 239 кг).