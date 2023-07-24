В 17-ти домах Воронежа временно нет холодной воды

Специалисты постараются провести работы в сжатые сроки, чтобы скорее вернуть воду горожанам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, что жители дома № 155 по улице Димитрова в Воронеже вторые сутки находятся без холодной воды, стало известно из соцсетей. При этом во дворе вода из земли бьет фонтаном.

В пресс-службе ООО «РВК-Воронеж» «КП» пояснили, что причиной прорыва стало повреждение водопроводной линии диаметром 150 мм. В настоящий момент сотрудники водоканала устраняют нештатную ситуацию. Временно воды не будет по следующим адресам:

- на улице Димитрова в домах №№ 155, 157, 157А, 157б, 157д, 157;

- на улице Рижской в домах №№ 2, 4, 4А, 6, 6А, 6р, 8, 8а, 10, 12, 14.

Как заверили в РВК «Воронеж», специалисты постараются провести работы в сжатые сроки, чтобы скорее вернуть воду горожанам.