Воронежские Богучар и Нововоронеж стали победителями XIII конкурса малых городов России

Нововоронежский проект. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Мероприятие проходит во Владивостоке с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Воронежской области.

В число победителей конкурса вошли два города нашего региона – Богучар и Нововоронеж. Тем временем, впервые в истории конкурса специальными дипломами отметили некоторых успешных проектов-финалистов, не ставших лауреатами. В их числе оказался наш город Лиски.

Напомним, что с 2018 года малые города Воронежской области уже 16 раз становились лауреатами конкурса. В стадии реализации находятся семь воронежских проектов – в Острогожске, Бутурлиновке, Семилуках, Эртиле, Россоши, Нововоронеже и Калаче.