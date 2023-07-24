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НовостиПроисшествия24 июля 2023 9:14

Воронежские полицейские задержали мужчину, который сбил 16-летнего юношу на тротуаре и скрылся с места ДТП

Пострадавшего госпитализировали
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 23 июля, в вечернее время неизвестный водитель на «ВАЗ-2107» в рабочем поселке Новохоперском на улице Калинина около дома №29 сбил 16-летнего парня. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Любопытно, что пострадавший шел по тротуару, а нарушитель скрылся с места ДТП. Юношу госпитализировали.

В течение нескольких часов полицейские установили водителя машины и задержали его. Им оказался 41-летний житель села Пыховки Новохоперского района. Теперь ему грозит наказание в соответствии с ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Материалы направлены в суд.