Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2023 8:54

Под Воронежем у местного жителя нашли в огороде 42 куста конопли

Ему грозит до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Участковые отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу обнаружили в микрорайоне Малышево плантацию с коноплей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Во время осмотра приусадебного участка, расположенного на территории частного дома, стражи порядка обнаружили 42 куста наркотикосодержащих растений. Кроме того во время обыска в одной из хозяйственных пристроек полицейские изъяли около 15 граммов марихуаны.

В отделе полиции 49-летний владелец дома заверил, что выращивал коноплю для собственного использования, поливал и пропалывал растения, удобрял почву. Теперь ему в соответствии с п.1 статьи 231 УК РФ грозит до двух лет тюрьмы.