Под Воронежем у местного жителя нашли в огороде 42 куста конопли

Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Участковые отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу обнаружили в микрорайоне Малышево плантацию с коноплей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Во время осмотра приусадебного участка, расположенного на территории частного дома, стражи порядка обнаружили 42 куста наркотикосодержащих растений. Кроме того во время обыска в одной из хозяйственных пристроек полицейские изъяли около 15 граммов марихуаны.

В отделе полиции 49-летний владелец дома заверил, что выращивал коноплю для собственного использования, поливал и пропалывал растения, удобрял почву. Теперь ему в соответствии с п.1 статьи 231 УК РФ грозит до двух лет тюрьмы.