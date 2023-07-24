Валерий Карпин о матче с воронежским «Факелом»: «Первые 65 минут – очень хорошо, дальше все не получалось»

Валерий Карпин остался доволен игрой своих подопечных в первые 65 минут. Фото: со страницы ФК "Ростов" ВКонтакте.

После матча с «Факелом», завершившемся выигрышем «Ростова» - 2:1, главный тренер победившей команды Валерий Карпин подвел итоги встречи:

- Доволен первыми 65 минутами матча – очень хорошо. Дальше все не получалось…

– Предыдущий чемпионат закончился больше двух месяцев назад. Соскучились за это время по футболу?

– Конечно, соскучились, но по официальным матчам. Мы тренируемся уже месяц, были товарищеские матчи, но это совсем другое. Сегодня пришло достаточно болельщиков для нынешнего времени. При такой поддержке, естественно, приятно играть.

– Какова задача на этот сезон?

– Та же самая, как и в прошлом - как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей.

Напомним, главный тренер «Факела» Вадим Евсеев после матча заявил, что к поражению привели проблемы в перестроениях при игре в обороне. Зато выразил удовлетворение реакцией своих футболистов на забитый «Ростовом» второй гол.