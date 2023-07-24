Рядом с 17-этажным домом в Воронеже нашли труп 41-летнего мужчины

В Воронежа возле 17-этажного дома в жилом массиве «Олимпийский» обнаружили тело 41-летнего мужчины. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. При осмотре трупа зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты. Следователи организовали проверку.

Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сотрудники СУ опросили родственников погибшего и соседей.

- Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в надзорном ведомстве.