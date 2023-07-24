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НовостиСпорт24 июля 2023 8:02

Пилот сборной Воронежской области по автоспорту победил на этапе первенства России по ралли-кроссу

Еще один наш спортсмен стал бронзовым призером
Юрий КОЗЛОВ
Юные воронежские спортсмены дважды поднимались на пьедестал.

Юные воронежские спортсмены дважды поднимались на пьедестал.

Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В воскресенье, 23 июля, на автодроме «Игора Драйв» прошли финальные заезды четвертого этапа Первенства и Чемпионата России по ралли-кроссу. Воронежскую область на этих соревнованиях представляли семь гонщиков в классах «Д2-Юниор» и «Национальный».

Гонка для пилотов была непростой: сильные соперники, сложная трасса, однако наши спортсмены показали высокие результаты. Матвей Михайлов занял первое место на соревнованиях по ралли-кроссу. Илья Родькин, уступив чуть более секунды лидеру, стал бронзовым призером.

Остальные воронежские пилоты набрали достаточное количество баллов, которые позволили нашей сборной сохранить второе место в командном зачете. В активе Никиты Ушакова (класс «Национальный») 7 место и 11 очков. Мирослав Филимонов стал 11-м, Кирилл Коровин – 12-м. Максим Дорохов занял 13 место, а Матвей Чернов финишировал 17-м.

На следующих выходных, также на автодроме «Игора Драйв», наши ребята настроены показать еще более высокие результаты.