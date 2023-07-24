В Воронеже наградили лучших предпринимателей

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

21 июля в управе Ленинского района прошел торжественный приём по случаю Дня работника торговли.

Накануне профессионального праздника Сергей Ситников от имени мэра Воронежа Вадима Кстенина поздравил работников торговли и вручил лучшим представителям отрасли городские и районные награды.

11 руководителей торговых предприятий, а также профильные сотрудники управы удостоились благодарственных писем администрации Воронежа и управы Ленинского района за многолетний, добросовестный труд, участие в оказании благотворительной помощи бойцам, выполняющим задачи специальной военной операции.

Обращаясь к собравшимися, глава Ленинского района Сергей Ситников отметил важность организации торговли, как социально значимого сектора экономики.

Например, опыт организаторской деятельности и талант управленца позволили директору некогда невзрачной территории создать уютное торговое пространство, удобное для горожан и предпринимателей на рынке «Кольцовский».

А Дом быта - пример добросовестного семейного подряда. Брат и сестра смогли сохранить и успешно развивают популярный у воронежцев центр торговли и бытовых услуг, где более 170 арендаторов предлагают услуги на любой вкус и достаток.