В Воронежской области определили процент жителей среднего класса

Воронежская область расположилась лишь на 40 месте среди субъектов РФ по проценту семей, которые относят себя к среднему классу. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг. Наш регион находится на одном уровне с Самарской и Омской областями – в каждом из них по 7,6 процентов семей среднего класса.

Тем временем в ТО3-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (39,2%), Чукотский автономный округ (32,5%) и Магаданская область (31,9%). Что касается соседних с нами регионов, то Липецкая область располагается на 42-м месте (7,2%), Курская – на 46-м (6,7%), Белгородская – на 55-м (6%).

При составлении рейтинга эксперты обращали внимание на доходы и наличие собственности, социальное положение, специфику потребления и жизненные ценности. Например, на посещение театров и музеев, чтение книг, стремление к образованию и т.д.