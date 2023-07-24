Воронежская бегунья победила на 200-метровке на первенстве России

Ксения Сомова после победного финиша. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Бегунья Ксения Сомова, выступающая в параллельном зачете за Воронежскую область и Санкт-Петербург, завоевала золотую медаль в беге на 200 метров на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Соревнования проходят в Казани. В них участвуют 756 спортсменов из 67 регионов России.

Борьба на дистанции 200 метров получилась очень упорной. Только на финишной прямой Ксения Сомова вырвалась вперед и достаточно уверенно победила с результатом 23,72 секунды. Занявшая второе место Елизавета Головатая из Санкт-Петербурга финишировала со временем 23,96. Вроде бы отстала немного. Однако для дистанции, где порой судьбу медали решает фотофиниш, и немало. Алена Соловьева из Вологодской области, завоевавшая бронзовую медаль, показала результат 24,54 секунды.