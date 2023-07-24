Под Воронежем в столкновении «КамАЗа» и «Киа» пострадал житель Нижнего Новгорода

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 23 июля примерно в 14:50 на 716 км автодороги М-4 «Дон» 56-летний житель Курской области, управляя «КамАЗом» с полуприцепом, двигался со стороны Москвы в сторону Ростова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Воронежской области.

Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди «Киа Рио» под управлением 30-летней жительницы Нижнего Новгорода. Из-за этого произошло столкновение. В результате ДТП 61-летний пассажир иномарки, житель Нижнего Новгорода, самостоятельно обратился за медпомощью. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.