Воронежскому бизнесмену «светит» до шести лет колонии за мошенничество при ремонте детского сада

51-летнему учредителю ООО «Теплострой» грозит до шести лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Семилукский райсуд поступило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере). Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2019 года компания «Теплострой» получила право на подрядные работы при ремонте детского сада «Родничок» в Латном. Впоследствии выяснилось, что были установлены радиаторы, не соответствующие сметной документации. Кроме того, они не соответствовали стоимости, заявленной в муниципальном контракте. Суммарный ущерб превысил 380 тысяч рублей. Теперь 51-летнему учредителю ООО «Теплострой» грозит до шести лет колонии.