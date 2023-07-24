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НовостиПроисшествия24 июля 2023 6:44

Воронежскому бизнесмену «светит» до шести лет колонии за мошенничество при ремонте детского сада

Он нанес ущерб на сумму свыше 380 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
51-летнему учредителю ООО «Теплострой» грозит до шести лет колонии.

51-летнему учредителю ООО «Теплострой» грозит до шести лет колонии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Семилукский райсуд поступило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере). Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2019 года компания «Теплострой» получила право на подрядные работы при ремонте детского сада «Родничок» в Латном. Впоследствии выяснилось, что были установлены радиаторы, не соответствующие сметной документации. Кроме того, они не соответствовали стоимости, заявленной в муниципальном контракте. Суммарный ущерб превысил 380 тысяч рублей. Теперь 51-летнему учредителю ООО «Теплострой» грозит до шести лет колонии.