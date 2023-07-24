Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 5:52

Каждый третий житель Воронежа мечтает о карьере госслужащего

Подобными планами чаще грезят мужчины, чем женщины
Алексей СЕРГУНИН
На желание работать в госсфере также влияет доход потенциальных соискателей. При зарплате до 50 тысяч рублей таких претендентов 36%, с доходом свыше 80 тысяч - 45%.

На желание работать в госсфере также влияет доход потенциальных соискателей. При зарплате до 50 тысяч рублей таких претендентов 36%, с доходом свыше 80 тысяч - 45%.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Карьеру, связанную с государственной службой, хотел бы сделать каждый третий житель Воронежа (35%). К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob. Тем временем, почти половина опрошенных (49%), не представляют себя в роли чиновников ни при каких условиях.

Попасть в госструктуру жаждут больше мужчин, нежели женщин (37 против 30 процентов). При этом подобные мысли появляются с возрастом - 28% молодежи (до 34 лет) мечтают стать чиновниками и 34% людей старше 45 лет. На желание работать в госсфере также влияет доход потенциальных соискателей. При зарплате до 50 тысяч рублей таких претендентов 36%, с доходом свыше 80 тысяч - 45%.