Каждый третий житель Воронежа мечтает о карьере госслужащего

На желание работать в госсфере также влияет доход потенциальных соискателей. При зарплате до 50 тысяч рублей таких претендентов 36%, с доходом свыше 80 тысяч - 45%. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Карьеру, связанную с государственной службой, хотел бы сделать каждый третий житель Воронежа (35%). К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob. Тем временем, почти половина опрошенных (49%), не представляют себя в роли чиновников ни при каких условиях.

Попасть в госструктуру жаждут больше мужчин, нежели женщин (37 против 30 процентов). При этом подобные мысли появляются с возрастом - 28% молодежи (до 34 лет) мечтают стать чиновниками и 34% людей старше 45 лет. На желание работать в госсфере также влияет доход потенциальных соискателей. При зарплате до 50 тысяч рублей таких претендентов 36%, с доходом свыше 80 тысяч - 45%.