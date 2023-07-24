Вадим Евсеев объяснил, почему воронежский «Факел» начал сезон с поражения в Ростове

1 423 болельщика приехали в Ростов, чтобы поддержать "Факел". Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев назвал причины неудачи на старте РПЛ-2023/24. Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, «неугасаемые» проиграли в Ростове (1:2), хотя первыми открыли счет.

- Матч не удался в плане оборонительных перестроений. Соперник владел мячом, в переходных фазах мы пытались прессинговать, - отметил Вадим Валентинович. - Но «Ростов» нас ловил, вытягивал. Мы не справились. Есть объективные причины. Недоволен взаимодействием группы игроков.

По словам Евсеева, его порадовала реакция парней при счете 1:2.

- Нам надо было раскрываться. Мы создавали моменты, которые не смогли реализовать. Имели стопроцентный момент в концовке. Но целостности, целой игры у нас не получилось. Соперник нам этого не позволил, - подытожил Евсеев.

«Факел» после первого тура делит 11-13 места с ЦСКА и грозненским «Ахматом». Теперь 26 июля воронежцы стартуют в Кубке России домашним матчем с «Сочи». Начало игры в 18:30.