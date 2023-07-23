Воронежские велогонщики завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях

Воронежские велогонщики девять раз поднимались на пьедестал в Самаре. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские велогонщики отлично выступили на всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек памяти Заслуженного тренера СССР В.П. Петрова, проходившие в Самаре. Они завоевали девять медалей, в том числе четыре золотые.

- В олимпийской дисциплине — групповой гонке с общего старта — не было равных Максиму Агапову, который финишировал в гордом одиночестве, — сообщил главный тренер сборной команды Воронежской области по велоспорту Олег Агапов. — Наконец-то добилась победы Анастасия Заказова, выиграв гонку в финишном спринте. Особенно порадовала Александра Хатунцева, которая заняла второе место в старшей возрастной группе.

Напомним, ранее в гонке-критериум Агапов одержал победу с подавляющим преимуществом, и в острой конкурентной борьбе выиграла Дарья Картовец. Кроме того, в еще одной гонке Заказова стала третьей с минимальным отставанием от лидеров.

В индивидуальной гонке на время Максим Агапов и Анастасия Заказова завоевали серебряные медали, а Дарья Картовец — бронзовую.

Всего Воронежскую область на этих соревнованиях представляли 15 спортсменов из школ олимпийского резерва №№ 1 и 8.