В Воронеже устранили аварию, из-за которой лишились воды восемь домов и детсад

Коммунальщики заявили, что вода уже должна появиться в домах. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 23 июля, ликвидировали коммунальную аварию на Ленинском проспекте.

- Ремонтные работы завершили в 16.10, на трубопровод установили ремонтную муфту. Водоснабжение домов по Ленинскому проспекту восстановлено, - заявили в ООО «РВК-Воронеж».

Напомним, утром 23 июля жители домов на Ленинском проспекте пожаловались на то, что у них уже давно нет ни горячей, ни холодной воды. В «РВК-Воронеж» сообщили, что причиной отключения стало повреждение трубопровода. Из-за нее лишился воды расположенный недалеко от места аварии дом № 47 на Ленинском проспекте и еще семь соседних, а также детский сад № 12.