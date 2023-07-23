Воронежский «Факел» стартует в новом сезоне Премьер-лиги на «Ростов-Арене»

Роман Акбашев в прошлом сезоне огорчил голом «Ростов», теперь же будет за него играть. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В воскресенье, 23 июля, «Факел» стартует во втором подряд для себя сезоне в Премьер-лиге. На выезде на стадионе «Ростов-Арена» он сразится с ФК «Ростов».

Встреча таит в себе интригу, как себя покажут свои среди чужие, чужие среди своих. В «Факеле» это Игорь Калинин, аренду которого из «Ростова» недавно продлили. У хозяев поля это, конечно, Роман Акбашев. Недавний лидер «Факела», во многом благодаря игре которого воронежский клуб сохранил прописку в Премьер-лиге, перешел в Ростов в межсезонье. Между тем, именно его гол положил начало победе «Факела» в Ростове-на-Дону – 2:0.

Кстати, в прошлом сезоне «Факел» выиграл, когда команда играла без своего главного тренера Валерия Карпина. А вот в Воронеже, когда Валерий Георгиевич был на месте, наша команда едва отыгралась в самом конце матча – 1:1.

Судить матч будет подмосковная бригада судей. Главный арбитр Павел Шадыханов обслуживал матчи с участием «Факела» 20 раз. При его судействе воронежский клуб шесть раз победил, потерпел девять поражений и пять раз сыграл вничью. В прошлом сезоне он как раз работал на матче «Факела» с «Ростовом» в Воронеже и нашел в себе мужество назначить в ворота гостей пенальти, который отобрал у ростовчан казалось бы лежащие в кармане три очка. А еще Шадыханов обслуживал выездную игру «Факела» с питерским «Зенитом» в Кубке, закончившуюся победой чемпионов России – 2:0.

Стартовая игра «Факела» сезона 2023-2024 годов начнется в 20.00.