В Воронеже без воды остались дома и детсад на Ленинском проспекте

Воду отключили надолго, но скоро обещали вернуть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 23 июля, жители нескольких домов на Ленинском проспекте пожаловались на то, что у них в квартирах пропала и горячая, и холодная вода. Люди заявляли, что ее нет уже почти сутки.

В «РВК-Воронеж» сообщили, что причиной отключения воды стало повреждение водопровода в районе дома № 47 на Ленинском проспекте. В результате ее не стало только по этому адресу, но и в семи зданиях, расположенных неподалеку: №№ 45, 45А, 59, 61, 61А, 63, 63А. Кроме того, без воды остался детсад № 12. Работы на водопроводе должны завершить в ближайшее время. Тогда и вернут воду.

Напомним, с 24 по 30 июля без горячей воды останется 325 воронежских домов.