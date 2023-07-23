Под Воронежем всю ночь искали мужчину и 10-летнего мальчика с проблемами со здоровьем

Поиски начались вечером и продолжались всю ночь. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Поздним вечером в субботу, 22 июля, в поселке Нелжа Рамонского района пропали 36-летний мужчина и 10-летний мальчик. Они выехали на прогулку на велосипедах, не взяв с собой телефонов, и не вернулись вовремя. Родные особенно беспокоились за ребенка, у которого есть серьезные проблемы со здоровьем. С наступлением темноты они заявили о пропавших в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

- Поиски закончились благополучно. К 6 утра 23 июля с неизвестного номера одному из родственников пропавших позвонил виновник событий, сообщил, что они выехали к населенному пункту в Липецкой области в 20 километрах от Нелжи. Волонтеры выдвинулись навстречу, чтобы закончить скорее эту эпопею и помочь вернуться «потеряшкам» домой, - рассказали в поисковом отряде «Черноземье».

«Потеряшки» нашлись утром в Липецкой области. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Напомним, продолжаются поиски молодых людей 21 года и 24 лет, а также 44 летней женщины. Все они нуждаются в медицинской помощи.