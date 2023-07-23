Женщина из Воронежа лишилась миллиона рублей после телефонного звонка

Женщина обратилась в полицию слишком поздно. Фото: из архива «КП»

32-летняя жительница Железнодорожного района Воронежа стала очередной жертвой мошенников. Аферист позвонил ей на мобильник, представился сотрудником банка и заявил, что некие злоумышленники взломали ее личный кабинет и пытаются оформить кредит. Им якобы надо помешать. А для этого надо самой оформить кредит, а потом перечислить деньги на «безопасный» счет.

Женщина поверила мошеннику, пошла в отделение банка, оформила на себя кредит на миллион рублей и перевела деньги на указанные аферистом реквизиты. И только потом опомнилась и обратилась в полицию.

- Всего 22 июля в Воронежской области зарегистрировали шесть сообщений о преступлениях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, а также четыре заявления о кражах денег с банковских карт граждан. Общий ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 2,5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Аферистов разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

О новых видах мошенничества и о способах разоблачения аферистом, смотрите здесь.