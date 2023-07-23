В Воронежской области запретили купаться на 11 пляжах

Лучше не рисковать своим здоровьем и не купаться в запрещенных местах. Фото: Влад Комяков

Итоги очередного мониторинга состояние воды у популярных пляжей подвели в региональном управлении Роспотребнадзора. Лабораторные исследования показали, что совсем плохо обстоит дело с тремя местами отдыха. Это пляжи «Золотая рыбка» и «Солнышко» в Россоши и городской пляж в Павловске. Там нельзя не только купаться, но и отдыхать на песке. В первом случае можно наглотаться опасных бактерий, во втором есть шанс подхватить кожное заболевание.

Кроме того, несоответствие нормам по химическому потребления кислорода (ХПК) выявили еще на семи местах отдыха. Три из них расположены в Воронеже. Это два места на набережной Авиастроителей, 4л (в частности, пляж), а также «Сосновый бор» (ул. Пляжная, 1в). Ранее сообщали, что в Воронеже вообще купаться без опасений за последствия для здоровья можно только у санатория имени Горького.

Также не стоит окунаться в воду еще в пяти местах:

1. пляжи «Новый Центр» и «Старый Центр» в селе Верхний Мамон;

2. пляж санатория «Радон» в Лисках;

3. Центральный пляж «Военка» в Лисках;

4. Пляж у реки Сухая Хворостань в селе Каширское.