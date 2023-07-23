В Воронеже с 24 по 30 июля отключат горячую воду в 325 домах

Если горячую воду отключили вне графика, обращайтесь за разъяснениями в вашу УК или ТСЖ. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 24 по 30 июля в Воронеже отключат горячую воду в 325 домах. На этот раз коснется это всех шести районов города. Но больше всего – Коминтерновского, Советского и Левобережного. Гораздо меньше – Железнодорожного и Ленинского. И уж совсем мало домов лишатся горячей воды в Центральном. Дело в том, что в первых трех районах много домов с централизованной системой подогрева воды. А в центре города, а также в Ленинском и Железнодорожном велика доля частного сектора, а, значит, квартир, где воду подогревают с помощью газовых колонок.

Греть воду в чайниках, либо пользоваться водонагревателями большинству воронежцев, попавших под отключение, придется в течение одной-двух недель.

О том, попал ли ваш дом под отключение, можно узнать по этой ссылке, если вас обслуживает «Квадра». Если же подачей «тепленькой» занимается другая компания, то надо взглянуть на общий список, опубликованный на сайте мэрии. При этом не исключено, что графики сдвинулись. В этом случае причину и продолжительность отключения можно узнать у сотрудников обслуживающей дом организации.