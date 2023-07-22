Воронежская воспитательница перевела мошенникам более 3 млн рублей

За 21 июля жертвами мошенников стали 14 жителей Воронежской области. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5,5 млн рублей.

46-летнюю воспитательницу из Воронежа обманули по классической схеме. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются перевести сбережения в недружественные страны. Женщина в интернете «пробила» номер звонившего в интернете, увидела, что номер зарегистрирован на специалистов в сфере безопасности правопорядка. Дама успокоилась, сходила в банк, сняла со счета 600 тыс рублей и перевела через банкомат на указанные звонившим «безопасные» счета. На следующий день женщине снова позвонили: и напугали, что в этот раз аферисты пытаются оформить на нее кредит, но чтобы их опередить, нужно успеть самой взять кредиты, исчерпать свой кредитный лимит, чтобы мошенникам отказали. Доверившись полностью телефонным аферистам, воспитательница в течении шести дней оформила на себя шесть кредитов, все полученные средства она послушно переводила на указанные ей телефонными кураторами счета.

17 июля «лже-сотрудник» банка сообщил потерпевшей, что для возвращения всех средств, ей нужно перевести еще 50 тыс рублей на указанные реквизиты. Заняв нужную сумму у подруги, женщина пополнила счет и сообщила, что больше у нее денег нет. После на связь с ней никто не выходил. Дама поделилась своими переживаниями с коллегой по работе, и та отправила ее к полицейским. Всего потерпевшая перечислила на счета мошенников более трех миллионов рублей.

По данным ГУ МВД России по Воронежской области, в первом полугодии 2023 года дистанционные аферисты выманили у жителей Воронежской области более 500 миллионов рублей, что практически в два раза больше ущерба аналогичного периода прошлого года.