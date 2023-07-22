В воронежском сквере Бунина высадят 500 кустов роз и горные сосны

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа ищет подрядчика на озеленение сквера имени Бунина, в котором сейчас идет реконструкция.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен высадить в сквере более 650 саженцев хвойных пород - ели, горные сосны и туи, а также около 200 кустарников спиреи, почти 500 кустов роз и около 1 000 крокусов. Работы по высадке деревьев и кустарников необходимо завершить к началу осени, а луковичных культур - к началу ноября. Подрядчик должен сделать полив, мульчирование почвы у кустов, провести подготовку растений к зиме.

Благоустройство затронет не только сам сквер, но и площадку у «Никитинки» и тротуар до улицы Платонова. Сейчас в сквере идут работы по демонтажу бордюров, монтажу плиточного покрытия в районе Никитинской библиотеки. В рекреационной зоне установят новые малые архитектурные формы.

- Работы будут идти поэтапно, их график составлен таким образом, чтобы создать минимум неудобств для движения пешеходов, - сообщили в мэрии Воронежа.