В Воронеже с вечера 22 июля закрывают движение на участке улицы 60-й армии

схема объезда

Из-за работ по реконструкции улицы 60-й армии с 18.00 субботы, 22 июля, на участке магистрали, ограниченной улицей Владимира Невского и бульваром Победы, закрывают движение автотранспорта. Ограничения связаны с планами обустройства дублера Московского проспекта.

- Утром субботы рабочие начали снимать старое дорожное покрытие, уже выполнили фрезерование на двух полосах из четырех. Потому для обеспечения безопасности работ принято решение закрыть участок сегодня, - отметили в мэрии Воронежа, представив схему объезда и обхода участка.

Движение общественного транспорта скорректируют следующим образом:

Маршрутка № 15 проследует по бульвару Победы до улицы Жукова, налево к храму Ксении Петербургской с выполнением проезда вокруг храма, по улице Жукова и далее по маршруту;

№№18 и 58 временно сокращены до остановки «Школа № 95».

Автобус №27 поедет по улице Жукова без поворота на бульвар Победы, прямо до храма Ксении Петербургской с проездом вокруг храма и далее по маршруту в направлении центра города.