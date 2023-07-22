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НовостиПроисшествия22 июля 2023 10:01

Под Воронежем дедушку задержали за развращение внучки

Инцидент произошел в Лискинском районе
Ярослав ИВАНОВ

В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело на 61-летнего мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. ЧП произошло в Лискинском районе. По данным источника КП, девочка пожаловалась родителям, что дедушка к ней приставал во время прогулки на озере.

- С подозреваемым проводятся следственные действия. Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, - сообщили «Комсомолке» в следственном управлении СК России по Воронежской области.