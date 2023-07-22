Бесплатная программа воронежского фестиваля «Раменье-Опера» будет посвящена юбилею Рахманинова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стала известна бесплатная программа летнего фестиваля «Раменье-Опера», который пройдет 26 и 27 августа в Рамони.

В этом году она будет посвящена 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова. События «Рахманиновских вечеров» развернутся в Верхнем парке – перед дворцом.

Гостей фестиваля ждет традиционное дефиле в сценических костюмах по главной дорожке Верхнего парка. На малой сцене пройдет концерт «Здесь хорошо!», прозвучат известные романсы Рахманинова в исполнении ведущих солистов театра. Будут еще литературные чтения. Будут работать выставочные зоны, ярмарка мастеров. Бесплатная часть фестивальной программы будет начинаться с 16.00.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в платной части вечеров воронежский театр оперы и балета покажет сценическую кантату немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана» (26 августа) и балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» (27 августа). Начало в 19.00.