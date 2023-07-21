В Воронеже пьяный водитель опрокинул на крышу «Ладу»

«Лада» после аварии. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В ночь на четверг, 20 июля, на улице Антонова-Овсеенко случилась авария. 25-летний воронежец, руливший «Ладой-Грантой», врезался в ограждение дороги и опрокинулся на крышу.

Автоинспекторы, прибывшие на место аварии, провели алкотест. Оказалось, что водитель был пьян. Прибор показал наличие в выдыхаемом воздухе 1,170мг/л этилового спирта. Данные алкотеста водитель оспаривать не стал, а может в силу состояния и физически не мог. Автомобиль у пьяного мужчины отобрали и увезли его на штрафстоянку.

В ГИБДД напоминают: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, особенно управления машиной в состоянии опьянения, сообщите об этой ближайшему наряду ДПС по телефону 112 (круглосуточно), или напишите сообщение в чатбот @Bespredelu_net36_bot.