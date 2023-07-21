Воронежцев просят помочь книгами и канцелярскими товарами школьникам ЛНР

Помочь ребятам из ЛНР можно до 20 августа. Фото: предоставлено организаторами

Жителей Воронежской области приглашают помочь школьникам из ЛНР «экипироваться» перед новым учебным годом. Передать книги и канцелярские принадлежности можно будет с 24 июля по 20 августа.

Товары для учебы можно принести по адресу: ул. Платонова, 11 с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00.

Координатором акции выступает Руководитель межкомиссионной рабочей группы по оказанию помощи гражданам в условиях СВО Булгакова Марина Олеговна (тел: 8-908-146-17-74). По интересующим вопросам также можно обращаться по телефонам: +7 (473) 212-64-50; +7 (473) 222-69-62; +7 (473) 212-64-51.