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НовостиОбщество21 июля 2023 15:59

В Воронеже на Московском проспекте образовалась огромная пробка из-за затопленной дороги

Ее длина – несколько километров
Олег КУЗНЕЦОВ
Пробка на Московском проспекте рассосется, видимо, только после очистки дороги под мостом от воды.

Пробка на Московском проспекте рассосется, видимо, только после очистки дороги под мостом от воды.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 21 июля, Московский проспект на большом протяжении, начиная с выезда из города, стал в огромной пробке. Видимо, основной ее причиной стало вынужденное изменение пути четырех маршруток и частных автомобилей. Из-за затопленной во время сильного дождя, случившего утром, дороги под мостом между Бульваром Победы и улицей Шишкова, они вынуждены были объезжать это место по прилегающим дорогой. Ситуацию усугубили еще и пара ДТП, случившихся неподалеку.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на протяжении нескольких километров машины движутся со скоростью не более 5-10 км/час, а кое-где и медленнее. Видимо, ситуация улучшится только, когда коммунальщики полностью откачают воду под мостом.

Пока полностью воду на мосту не откачали.

Пока полностью воду на мосту не откачали.

Фото: Максим ГОРОХОВ

Такая сейчас ситуация на части Московского проспекта недалеко от выезда из города.

Такая сейчас ситуация на части Московского проспекта недалеко от выезда из города.

Фото: Яндекс.Пробки

В целом же трафик на дорогах Воронежа нормальный. Яндекс.Пробки оценивают загруженность дорог в столице Черноземья на шесть баллов.