В Воронеже на Московском проспекте образовалась огромная пробка из-за затопленной дороги

Пробка на Московском проспекте рассосется, видимо, только после очистки дороги под мостом от воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 21 июля, Московский проспект на большом протяжении, начиная с выезда из города, стал в огромной пробке. Видимо, основной ее причиной стало вынужденное изменение пути четырех маршруток и частных автомобилей. Из-за затопленной во время сильного дождя, случившего утром, дороги под мостом между Бульваром Победы и улицей Шишкова, они вынуждены были объезжать это место по прилегающим дорогой. Ситуацию усугубили еще и пара ДТП, случившихся неподалеку.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на протяжении нескольких километров машины движутся со скоростью не более 5-10 км/час, а кое-где и медленнее. Видимо, ситуация улучшится только, когда коммунальщики полностью откачают воду под мостом.

Пока полностью воду на мосту не откачали. Фото: Максим ГОРОХОВ

Такая сейчас ситуация на части Московского проспекта недалеко от выезда из города. Фото: Яндекс.Пробки

В целом же трафик на дорогах Воронежа нормальный. Яндекс.Пробки оценивают загруженность дорог в столице Черноземья на шесть баллов.