Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 15:33

Движение в центре Воронежа возле театра оперы и балета перекроют на трое суток

Там нельзя будет проехать уже с 20.00 21 июля
Юрий КОЗЛОВ
Схему движения у театра оперы и балета, предположительно, изменят на трое суток.

Схему движения у театра оперы и балета, предположительно, изменят на трое суток.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

С 20.00 пятницы, 21 июля, перекроют проезд по трем полосам улицы Плехановской в районе театра оперы и балета по направлению из центра города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Поток машин перенаправят на встречную полосу в сторону дома № 8 по площади Ленина.

Временное изменение схемы движения связано с ремонтом участка теплотрассы. Им занимаются специалисты АО «Квадра». Работы планируют завершить поздним вечером в понедельник, 24 июля.

Как и ранее делали в таких случаях, на время проведения работ будет отключена контактная сеть. Поэтому не будут ездить троллейбусы № 7 и № 99.

Временная схема движения по улице Плехановской.

Временная схема движения по улице Плехановской.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.