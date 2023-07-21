Движение в центре Воронежа возле театра оперы и балета перекроют на трое суток

Схему движения у театра оперы и балета, предположительно, изменят на трое суток. Фото: Юрий КОЗЛОВ

С 20.00 пятницы, 21 июля, перекроют проезд по трем полосам улицы Плехановской в районе театра оперы и балета по направлению из центра города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Поток машин перенаправят на встречную полосу в сторону дома № 8 по площади Ленина.

Временное изменение схемы движения связано с ремонтом участка теплотрассы. Им занимаются специалисты АО «Квадра». Работы планируют завершить поздним вечером в понедельник, 24 июля.

Как и ранее делали в таких случаях, на время проведения работ будет отключена контактная сеть. Поэтому не будут ездить троллейбусы № 7 и № 99.