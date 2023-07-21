В Воронеже изменят маршрут и нумерацию десятки автобусов

К осени система воронежского транспорта сильно изменится. Фото: из архива «КП»

В группе «Город и транспорт» поделились итогами состоявшегося в пятницу, 21 июля, заседания комиссии по установлению и изменению маршрутов.

У нескольких маршрутов будет другая нумерация. Автобусы № 5а станет просто № 5, № 113 превратится в № 73, № 113 КТ – в № 24, № 113КШ - в № 23. Так потихоньку уходят от дублежа номеров.

Вводится новый маршрут № 57 «Гипермаркет «Линия» - ул. Мало-Терновая (Школа № 16). Он будет очень сильно напоминать путь автобусов № 58, но в отличие от них будет ездить по ул. Машиностроителей. Перевозчика, который будет им заниматься, пока не определили. У маршрута № С70 исчезнет заезд в Березовую рощу. Автобусы № 66 больше не будут делать петлю по Электросигнальной и улице Дружинников. Он возвращается на старую изначальную трассу. На Электросигнальной его заменят маршруты № 45 и 57.

Маршрут № 28 станет останавливаться на остановках «ул. Текстильщиков» и «Станкостроительный завод».

Все эти изменения вступят в силу с 1 августа.

Осенью маршрут № 32 изменит схему движения и станет ходить мимо школы № 107 и Бульвара Содружества. Конечные останутся теми же. Маршрутки № 44 продлят свой путь до новой конечной остановки в микрорайоне «Грин-парк». Троллейбус № 11 будет ходить с конечной на ВАСО по ул. Циолковского, а не Героев Стратосферы.

Напомним, 21 июля из-за сильного дождя и затопления части дороги вынуждены были временно изменить маршруты четыре воронежских автобуса.