В Воронежской области продают два крупных охотничьих хозяйства

Объявление о продаже охотничьего хозяйства в Кантемировском районе. Фото: Авито.

В Воронежской области выставили на продажу два крупных охотничьих хозяйства. Они специализируются на разведении редких в регионе животных - лосей, благородных оленей, ланей, косулей, муфлонов, цесарок, диких индеек.

В Кантемировском районе за охотничье хозяйство просят заплатить 310 миллионов рублей. За предприятием закреплены 6300 гектаров, 1200 из них огорожены забором. На огороженной территории есть семь очень хорошо благоустроенных вышек для наблюдения и вечерней ночной охоты, а также несколько водоемов (один из них зарыбленный).

В хозяйстве имеется по два снегохода, УАЗа и «Нивы», а также трактор. Рядом с охотничьей базой есть старинная мельница и маслоцех, в относительно рабочем состоянии. Они могут быть интересны для организации экскурсий и туризма.

Еще одно крупное охотхозяйство выставили на продажу в Россошанском районе. Оно расположено в живописном месте, удаленном от случайных посетителей, в 34 км от Россоши. Хозяйство пользуется выданным ему на 49 лет правом пользования объектами животного мира на территории в 26,8 га. Там обитают лоси, кабаны, косули, зайцы, лисицы, барсуки, бобры, куницы, сурки-байбаки, утки.

Цену хозяйства не раскрывают. В объявлении указано, что в штате охотхозяйства трудоустроены семь егерей, предприятию принадлежит шесть внедорожников и два снегохода.