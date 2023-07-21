Работы по созданию западного дублера Московского проспекта начались в Воронеже

Схема пресс-службы администрации Воронежа.

В Воронеже начинаются работы по созданию западного дублера Московского проспекта. Об этом сегодня, 21 июля, сообщила пресс-служба городской администрации. Для начала нужно перераспределить потоки транспортной сети Коминтерновского района, поэтому стартовым этапом станет реконструкция улицы 60-й Армии.

Процесс начнется с участка, ограниченного улицей Владимира Невского и бульваром Победы. Завтра, 22 июля, подрядная организация начнет снимать старое покрытие и разбирать бортовой камень. Следующим шагом (на будущей неделе) станет переустройство коммуникаций, и в это время движение на участке будет закрыто. Как обойти или объехать зону реконструкции, можно узнать на схеме.