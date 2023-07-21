В Воронеже легковушка едва не угодила под поезд

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В пятницу, 21 июля, воронежцы прислали в редакцию фото и видео с железнодорожного переезда на улице Антонова-Овсеенко, недалеко от авторынка. Как рассказали очевидцы, здесь легковой автомобиль едва не попал под состав. Машина застряла на путях, когда по рельсам шел грузовой поезд.

Вероятно, машинист успел остановить состав и предотвратить трагедию. В воронежской Госавтоинспекции «Комсомолке» сообщили, что в ведомство не поступало сообщения о таком ДТП.

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