В Воронеже сильный дождь затопил часть мегашколы

В мэрии утверждают, что причина потопа в незавершенности обустройства крыши мегашколы в нескольких местах. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В пятницу, 21 июля, в паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео пользователя Sergey Kuznetsov. На нем можно заметить, как после сильного дождя вода залилась внутрь помещений строящейся на Московском проспекте мегашколы. Естественно, сразу возникли вопросы о готовности здания к анонсированному открытию 1 сентября.

Однако в городской администрации уверены, что это просто обычные текущие проблемы, которые уже в ближайшее время разрешат:

- Мега-школа – строящийся, незавершенный объект. По технологии крыша возводится после фундамента и стен. Поэтому есть отдельные блоки, на которых она еще не устроена в полном объеме, либо там не заизолированы примыкания. Естественно, при дожде вода попадает внутрь. Это касается тех блоков, где нет чистовой отделки, не складировано оборудование и мебель.

Напомним, мегашкола будет рассчитана на 2 860 мест. Подрядчик из Белоруссии планирует закончить работы в августе. Параллельно начнётся лицензирование. В школе площадью 60 тысяч квадратных метров будет несколько тематических учебных блоков: «Наука», «Искусство», «Техника и IT», «Общество» и «Спорт».