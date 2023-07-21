Воронежец зарезал женщину, потому что она хотела уйти от него

Мужчина во всем сознался, и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Фото: Алексей СЕРГУНИН

17 июля в комнате жилого дома по улице Мира в Нововоронеже обнаружили тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

По предварительным данным, утром того же дня между сожителями произошла ссора. Женщина сообщила, что уходит от возлюбленного и стала собирать вещи. В ответ злоумышленник несколько раз пырнул ее ножом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Мужчина во всем сознался, и сейчас находится в изоляторе временного содержания. В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) ему грозит от шести до 15-ти лет лишения свободы.