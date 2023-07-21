Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 12:24

В Воронеже четыре маршрутки изменили путь из-за последствий дождя

Они будут ехать мимо затопленной дороги под мостом между Бульваром Победы и улицей Шишкова
Олег КУЗНЕЦОВ
Участок дороги под мостом между Бульваром Победы и улицей Шишкова после дождя.

Участок дороги под мостом между Бульваром Победы и улицей Шишкова после дождя.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Автобусы №№ 18, 44, 74 и 84 временно пойдут по измененным маршрутам. Об этом сообщили общественники их организации «Город и транспорт». Затем информацию подтвердили в мэрии.

Дело в том, что после сильного дождя утром в пятницу, 21 июля, затопило участок под мостом между бульваром Победы и улицей Шишкова. Автобусы, маршрут которых пролегал через эту дорогу, теперь вынуждены пускаться в объезд, разворачиваясь возле ТРЦ «Московский проспект» и остановки «Бульвар Победы».

В мэрии сообщили, что на дороге под мостом сейчас работает спецтехника, откачивающая воду. Как только эта работа будет закончена, автобусы поедут по прежнему мосту.