Воронежский Следком проверит информацию о том, как воронежцы пытались заняться сексом у памятника Славы

Скриншот видео из телеграм-канала "Типичный Воронеж"

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, поздним вечером в четверг, 20 июля, прохожих шокировала непристойная сцена у памятника Славы. Там некая молодая особа уселась на парня и делала недвусмысленные поступательные движения.

Теперь же следователи СК организовали доследственную проверку.

- Следователи СК России выполнят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикациях, - уверяет пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам проверки Следком примет процессуальное решение.

Напомним, на памятнике Славы похоронены воины, павшие в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны. И занятие сексом у памятника – это осквернение святыни. Так что велик шанс, что уж нарушителей накажут как минимум штрафом.