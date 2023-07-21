В Воронеже определили места, где нельзя гулять с домашними животными

Гулять с собаками теперь можно далеко не везде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже определили места, запрещенные для выгула домашних животных. Соответствующее постановление, подписанное мэром Вадимом Кстениным, опубликовали на сайте городской администрации 21 июля.

Выгуливать собак и прочих домашних питомцев, согласно этому документу, теперь нельзя:

1. на детских и спортивных площадках;

2. во дворах детсадов, школ и других учебных заведений;

3. на территориях административных учреждений, объектов здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта;

4. на газонах и цветниках;

5. в местах отдыха горожан;

6. на иных земельных участках с зелеными насаждениями вне специально оборудованных площадок.

При этом исключения сделали для инвалидов по зрению, сопровождаемых собаками-поводырями.

Напомним, в конце 2022 года требования к выгулу домашних животных уже ужесточали. Воронежцам тогда запретили посещать со своими питомцами магазины, организации общественного питания, медицинские, образовательные и культурные учреждения. А еще те заведения, где при входе размещена информация о запрете на вход с домашними животными.

При этом о конкретной системе штрафов за нарушение этих законодательных норм пока не сообщали.